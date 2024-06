Henn Põlluaas: EKRE-s ongi juba vaikiv ajastu, Martin Helme teatas, et demokraatia asemel saadi diktatuur

„Ei saa öelda, et suhted Martin Helmega praegu kõige soojemad oleks. Eriti, kui ta valimispäeva hommikul süüdistas raadios, et ma olevat süvariigi agent ja üritavat EKRE-t muuta liberaalglobalistlikuks erakonnaks. See on absurd!“ sõnas Põlluaas täna Delfile.