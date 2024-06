Kultuuripealinna kontserdihooaja avab Sting, nädala lõpetab Pariisi tippkoor

Alanud nädal toob kultuuripealinna kümneid erinäolisi sündmusi, kuid eelkõige leiab programmist muusikat. Täna õhtul täitub Tartu laululava 10 000 fänniga, et tulla kuulama legendaarset Stingi, kes on kultuuripealinn esimene Eestisse jõudev suurartist. Kontsert „My Songs“ sisaldab kõiki armastatumaid hitte ning hõlmab tema hiilgavat karjääri nii The Police’i liikme kui ka sooloartistina.