Ortodondid kaebavad: hambaarstide vale ravi tõttu jõuavad meie juurde vigased patsiendid

Viimasel viiel aastal on Eestis aina populaarsemaks muutunud kaperavi. Lühidalt öeldes on see mõeldud neile, kelle hambad on puseriti, aga mitte nii hullusti, et oleks vaja breketeid. Kergelt puseriti hammastega patsiendile pannakse suhu vähemalt 22 tunniks ööpäevas spetsiaalselt tema suu eripärasid arvesse võttev plastikust aparaat, mis peaks ajapikku hambad ilusasse ritta sättima.

Idee on küll lihtne ja ilus, ent see on ajanud Eestis hambaarstid ja ortodondid omavahel raksu. Põhiline tüliõun on küsimus: kes tohib ja kes ei tohiks seda ravi pakkuda? Praeguse seisuga ei tohiks hambaarstid Eestis kaperavi teha, aga on ette tulnud olukordi, kus hambaarstid on seda siiski teinud.

Seni ajakirjanduses ilmunud lugude põhjal saab hambaarstide ja ortodontide vastasseisu kokku võtta järgnevalt. Hambaarstid leiavad, et kuna kaperavi näol on tegemist kergema hambaid liigutava protseduuriga, võiks seda pakkuda ka nemad, et lühendada ortodontide uste taga looklevaid järjekordi. Ortodondid aga ütlevad, et hambaarstidel ei ole selle ravi pakkumiseks õigeid pädevusi ning puudulike teadmistega hambaid liigutava ravi pakkumine viib ravivigadeni.

