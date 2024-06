DELFI UKRAINAS | „Olen inimesi likvideerinud, see on fakt.“ Sõnad, mida enamik sõdureid ei taha välja öelda

32-aastane sõdur Andri Lukjantšuk (kutsungiga Descartes) on rindel Ukraina kaitseks sõdinud 2015. aastast peale. Enamik sõdureid ei ole nõus rääkima sellest, mis tunne on vaenlase pihta tulistada. Descartes on erand ning räägib sellest kõigest otse. Mõned tema ütlemised võivad olla häirivad ning vägivaldseid kirjeldusi vältida sooviv lugeja ei peaks lugemisega jätkama.