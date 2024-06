Ursula von der Leyen lubab kokku panna Euroopa ja Ukraina toetajate koalitsiooni

Von der Leyen tänas valijaid usalduse eest ja ütles, et EPP on europarlamendi tugevaima parteina stabiilsuse pant. „Need valimised saadavad kaks sõnumit,“ ütles ta. „Esiteks, tsentris on olemas enamus, mis toetab tugevat Euroopat ja on stabiilsuse hoidmisel kriitilise tähtsusega. Aga on ka tõsi, et äärmusvasakpoolsed ja parempoolsed kogusid toetust juurde. See tähendab, et need valimised panevad tsentriparteidele tohutu vastutuse. Võime paljudes asjades eri meelt olla, aga oleme kõik huvitatud stabiilsusest ning tahame näha tugevat ja tõhusat Euroopat.“