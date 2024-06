Tsahkna: tuleb arutada, millal kutsuda kokku erakonna üldkogu. Ma ei plaani uuesti erakonna juhiks kandideerida

Tsahkna nentis, et Eesti 200 valimistulemus oli nõrk, kuid mitte üllatav. Ta rääkis, et on tänaseks kokku kutsunud juhatuse koosoleku ning nädalavahetuseks ka laiema arutelu. Lisaks tuleb tema sõnul arutada, mis ajaks kutsuda kokku erakonna üldkogu, et valida uus juhatus.