Valimispäev Euroopas: parempoolsed parteid võidutsevad ja lagunes kaks valitsust

Valimiste suurimaks võitjaks oli Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon (ERP), millele lubatakse kella 1.17 seisuga 191 kohta. Järgnevad Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon (S&D) 135 kohaga ning Renew Europe (83 kohta). See tähendaks, et 720 kohaga parlamendis oleks praegusel koalitsioonil võimalik säilitada enamus.

ERP juht Manfred Weber sõnas, et nende jaoks on tegemist hea päevaga ning rõhutas, et nende fraktsioon on ainus, kes oma kohtade arvu tegelikult suurendas. Ta kutsus nii Renew Europe’it kui ka sotsiaaldemokraate toetama Ursula von der Leyenit uueks ametiajaks.