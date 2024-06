SUUR LUGU | Ratas tassis Isamaa võidule. Põnev valimisteöö selgitas välja võitjad ja kaotajad

Enne tänavuste eurovalimiste kampaaniat võis Jüri Ratase valituks osutumise šanssidesse suhtuda üpris skeptiliselt. On ta ju mees, kes alles mullu ebaõnnestus Keskerakonna juhina – kaotas riigikogu valimised, seejärel ei suutnud oma soosikust Tanel Kiigest teha partei järgmist esimeest. Edasise köieveo asemel partei uue liidri Mihhail Kõlvartiga otsustas Ratas Keskerakonnast lahkuda ning liitus hoopis Isamaaga. See oli harukordne vangerdus, sest tavaliselt inimene, kes on olnud peaminister, naljalt erakonda vahetama ei lähe.