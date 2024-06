VIDEO | Kaja Kallas Borrelli kohast: president Macron on eraviisiliselt igasuguseid asju öelnud

Politico kirjutas, et Kallasel on Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni toetus, et see koht endale saada. Kas Kallas on sellest Macroniga rääkinud? „Meil on olnud igasuguseid vestluseid ja üldiselt ei ole tavaks neid vestluseid kuidagi refereerida meedias, muidu selliseid vestlusi ei peetaks,“ jäi peaminister napisõnaliseks. „Kas me rääkisime tipukohtadest, jah me rääkisime, loomulikult, sest see on teema, mis kohe tuleb arutlusele. Nii, nagu me oleme ühes poliitilises grupis, siis me räägime omavahel läbi ja ma olen samasuguseid vestlusi erinevate teiste poliitiliste gruppide esindajatega pidanud, et mis nende nägemus on.“