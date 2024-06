Eurovalimised pika puuga võitnud Marina Kaljurand: ma arvan, et inimesed tunnevad mind

44 973 häält kogunud Kaljurand kinnitas laialt naeratades, et on tulemuse üle väga rõõmus ning SDE valijatele tänulik.

Kaljurand ei osanud fenomeni, millega ta eestlastelt nii suure usalduse on pälvinud, mõne lausega kokku võtta. „Aga ma arvan, et inimesed tunnevad mind,“ pakkus ta, lisades, et eestlased on teda näinud töötamas nii välisministrina, suursaadikuna kui ka europarlamendi saadikuna.