VIDEO | Katri Raik: Aivo Petersoni toetaja pilgus on mingisugune kurjus

Tänane valimisaktiivsus Ida-Virumaal oli 33,6%. See on pea 10% kõrgem, kui viimastel europarlamendi valimistel. Millest selline tõus?

Katri Raik näeb, et inimeste valimisaktiivsuses pole midagi halba. „Kui mina täna seda uudist lugesin, et kõik Ida-Virumaa hääled on läinud Aivo Petersonile, siis mulle tundus see sellise vana hea Eesti trikina, et inimesi välja tuua,“ rääkis Raik. „Kui palju seal tegelikult kelle hääli sees on, seda me näeme mõne aja pärast.“

Raik tuletas meelde riigikogu valimisi ning kuidas ka siis Peterson kõva tulemuse tegi. „Lahendusena tuli Ida-Virumaale valitsuse eriesindaja ja tunduski, et teeme sellesse kastikesse sellise linnukese, et tehtud. Nii lihtne see kõik ei ole,“ ütles ta. Raik lisas, et valdavalt on kampaaniat Ida-Virumaal teinud Keskerakond, Jana Toom üksi ning Sotsiaaldemokraadid ning kui poliitikud soovivad toetust, peavad nad ise rohkem panustama.

Raik tunnistas, et tunneb kaudselt inimesi, kes on Aivo Petersoni poolt hääletanud. „Minu asi ei ole seda hukka mõista, minul on hea meel, et inimesed täidavad oma kodanikukohust ja näitavad oma poolehoidu ja sellega annavad poliitikutele sõnumi.“

Delfi palus Raikil ka keskmist Petersoni pooldajat kirjeldada. „Ta on mees, ta on keskealine, ta on pigem siis selline töömees, kes käib iga päev kaheksast viieni kuskil tehases tööl. Ta on üldiselt laste isa ja mures oma perekonna pärast ja tema pilgus on mingisugune kurjus, minu jaoks. Midagi seal on teistmoodi. Aga see on väga subjektiivne,“ rääkis Raik.

Raik tõi ka välja, et ta loodab, et Vene kodanikele ja mittekodanikele jääb hääletamisõigus alles. „Ma tean, et nii palju kui sellel ideel on pooldajaid on ka vastaseid ja vastaseid on rohkem, aga veel kord omal nahal tundes, mina ei taha, et Eestis elavad inimesed tunnevad ennast kõrvalejäetuna, et neil ei ole kuskil oma häält, oma kohta ja meil ei ole ka midagi muud asemele pakkuda.“

Vaata rohkem videost!