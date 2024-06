Macron tunnistas oma partei kehva valimistulemust ja saadab parlamendi laiali, uued valimised on juba kuu pärast

Telepöördumises tunnistas Macron, et tulemus ei olnud Euroopat toetavatele Prantsusmaa parteidele hea. „Äärmusparempoolsed parteid, kes on viimastel aastatel vastu seisnud Euroopa edusammudele, parandavad tulemusi kogu kontinendil,“ kommenteeris Macron. „Seetõttu ei oska ma sellisel päeval teha nägu, et midagi ei juhtunud. Sellepärast otsustasin anda teile uue võimaluse osaleda hääletamisel meie parlamentaarse tuleviku üle.“