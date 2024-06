Martin Helme: Silver Kuusik, Jaak Valge ja Henn Põlluaas tahavad EKREs teha võimupöörde

Martin Helme ütles, et tal pole probleemi sellega, et keegi sisevalimistel tema vastu kandideerib, kuid talle ei meeldi, et võimupöörajad on asju meediale lekitanud ning erakonnale meedias pahandusi tekitanud.

„Ma räägin seda siin täiesti lahtise tekstiga, sest mina arvasin, et see on meil kuue silma vestlus, kus me arutame asju enne kongressi, et kuidas me proovime seda valimiskampaaniat, ka kongressieelset erakonna sisemist valimiskampaaniat, hoida viisakuse piires, aga tegelikult tuli mulle panema nuga kõri peale ja ähvardama, et me lõhume erakonna ära. Ja seda tuldi tegemas olukorras, kus on endale selgelt aru antud, et Kuusikul ei ole mingit šanssi erakonna esimeheks saada. Ta tegelikult saab aru juba, et ta on kaotanud ja siis ta tuli veel midagi välja pressima,“ rääkis Martin Helme.