Tuhandete Norra relvaomanike andmeid jagati venelase juhitud organisatsiooniga

NRK kirjutas, et jagatud informatsioon sisaldas muu hulgas liikmete nimesid ja sünniaegu, e-postiaadresse, liikmenumbreid ja liikmeks registreerumise kuupäevi.

„Sellise nimekirja relvaoskusi omavatest inimestest Norras, kes on sageli armee leival ja võimalik, et tundlikes ülesannetes, edasijagamine on tõeliselt kahetsusväärne,“ ütles Norra riigikaitsekõrgkooli professor Tom Røseth NRK-le. „Neid andmeid võidakse ära kasutada mis iganes olukorras.“