VIDEOKÜSITLUS | Miks otsustasid inimesed vihmast hoolimata valima tulla?

Pea kõik Delfiga rääkinud inimesed tõid hääletama tulemise põhjusena välja oma kodanikukohuse täitmise. „Ma olen Eesti Vabariigi kodanik ja ma täidan oma kodanikukohust. Ja teine põhjus on see, et mitte alati pole naised saanud valida,“ ütles üks naine.

Pühapäeva pärastlõunaks on valimas käinud veidi üle 30 protsendi valimisealistest. Üks noor naine rääkis, et ta tahtis tegelikult eile e-valimistel osaleda, kuid ta jäi hiljaks, sest e-hääletamine suleti kell 20. „Ma arvan, et on rohkem inimesi nagu mina, kes lihtsalt tahtsidki seda teha, aga mõtlesid, et tegelen, aga lõpuks ei jõudnudki. Äkki täna siis ikka tulevad noored ja ikka hääletavad.“

Delfiga rääkinud valijate hulgas esines nii neid, kes valisid erakonna järgi kui ka neid, kes valisid kandidaati. „Ma põhiliselt valin parteid ikkagi. See kandidaadi nimi, see või teine, see pole tähtis. Põhiline on parteid valida,“ ütles vanem härrasmees.