Kreeka saarel kadunuks jäänud tuntud Briti tele- ja raadioarsti otsinguil leiti surnukeha

Mosley õppis Londonis meditsiini ja temast sai arst. Viimased kaks aastakümmet on ta olnud saatejuht, dokumentaalfilmide tegija, ajakirjanik ja raamatute autor. Ta on tuntud oma telesaadete järgi, mille hulgas on „Trust Me, I’m a Doctor“. Samuti on ta BBC Radio 4 podcast’i „Just One Thing“ autor. Veel on ta regulaarselt esinenud BBC One’i saates „The One Show“ ja ITV saates „This Morning“ ning kirjutanud kolumne ajalehele Daily Mail.