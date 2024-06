Kreml: Saksamaal on suuri probleeme iseseisvusega, tuleb meeldida Washingtoni parteikomiteele

„Taaskord, selle valgusel, mida ütles Putin, on Saksamaal alati pärast Teist maailmasõda olnud suuri probleeme suveräänsuse ja iseseisvuse defitsiidiga. Selle defitsiidi raames püüavad Saksamaa võimud loomulikult võidu: neil tuleb nii Brüsselile meeldida kui ka Washingtoni parteikomiteele meeldida kui ka Stoltenbergile meeldida NATO-s. Kujutage ette, kuidas nad end lõhki kisuvad. Ja nii nad teevad võidu erinevatel tasemetel avaldusi. Sellest nende, noh, raske positsioon,“ lausus Peskov intervjuus telesaate „Moskva. Kreml. Putin“ juhile Pavel Zarubinile, vahendab Interfax.

Pistorius ütles kolmapäeval, et Saksamaa peab enne aastakümne lõppu tugevdama Bundeswehri nii, et see oleks operatiivses valmisolekus.