Ukraina sõjaväeluure: esimest korda sai pihta Venemaa moodsaim hävituslennuk Su-57

HUR teatas oma veebilehel, et Su-57-le anti löök eile Venemaa Astrahani oblastis Ahtubinski lennuväljal, vahendab UNIAN.

HUR selgitas, et sellest annavad tunnistust satelliidifotod.

„Fotodel on näha, et 7. juunil seisab Su-57 tervena, aga juba 8. juunil on selle juurde tekkinud plahvatusest lehtrid ja tulekahjule iseloomulikud laigud, mis tekkisid tulelöögi tagajärjel,“ öeldakse teates.