OTSEBLOGI | Valimiskastid lukus! Üks e-hääletaja jäi vahele isetehtud valimisäpiga

Kui valijal on tervislikel või mõnel muul mõjuval põhjusel raske valimisjaoskonda kohale tulla, saab ta taotleda kodus hääletamist. Selleks tuleb esitada kohalikule omavalitsusele taotlus. Seda saab teha kohaliku omavalitsuse määratud telefoninumbril kella 9-st kuni 14-ni.

Euroopa Parlamendi valimistel osaleb Eestis 78 kandidaati. Eestil on Euroopa Parlamendis 7 mandaati. Kokku valivad Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikud 720 parlamendiliiget.

Esimesed valimistulemused avaldatakse südaöösel, kui Euroopas on suletud viimased valimisjaoskonnad. Delfi Erisaade alustab otse-eetris kell 23.30 valimistulemuste ootamise, alates südaööst vahendamise ja kommenteerimisega. Saate avakülaline on peaminister Kaja Kallas. Järgmine Delfi Erisaade põhjalikumate analüüside ja rohkete külalistega on eetris esmaspäeva hommikul kell 7.