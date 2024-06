Euroopa Parlamendi valimiste e- ja eelhääletamisel osales 26,1% valijatest

Täna kella 20 seisuga on elektrooniliselt antud 153 848 häält, jaoskondades 102 141 häält. Kõige aktiivsemalt on valimas käidud Tartu linnas – 36,9% neist on juba hääletanud. Tallinna valijatest on oma hääle andnud 35% ja Hiiu maakonna valijatest 31,1%.