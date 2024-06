Rasmus Lahtvee: Ukraina võit on taktikaliselt, looduskeskkonna säilimine aga strateegiliselt oluline

Lahtvee sõnas, et Eestis käib praegu tuumaenergia arutelu ühe konkreetse äriprojekti üle, ja leidis, et see on Eestile kahjumlik. „Ta on liiga kallis Eesti väikesele majandusele ja liiga ohtlik, andes võimaluse meie vastasele, Venemaale, näiteks sillapea loomiseks. Seda oleme ka Ukrainas näinud, kus väed viiakse sisse ja loomulikult meie ei hakka võimalikku tuumaobjekti ju ründama, sest see on lihtsalt nii ohtlik,“ rääkis Roheliste kandidaat.