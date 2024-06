Hiinas toimus maailma suurima konkurentsiga kõrgkooli sisseastumiseksam

Hiina kahepäevane riiklik bakalaureuseõppe sisseastumiseksam, tuntud ka kui gaokao, on maailma suurim akadeemiline test, vahendab CNN. Hiina riigimeedia on seda nimetanud isegi „maailma raskeimaks“ eksamiks, sest panused on kõrged ja konkurents on suur.

Eksamil kontrollitakse viimase 12 aasta jooksul omandatud teadmisi ja see koosneb erinevate ainete testidest, millest igaüks kestab vähem kui kaks tundi. Eksam sisaldab aineid nagu hiina kirjandus, matemaatika, inglise keel, füüsika, keemia, poliitika ja ajalugu.

Sel aastal registreerus eksamile enam kui 13,4 miljonit õpilast, mis ületab eelmisel aastal püstitatud rekordit, kui testi sooritas 12,9 miljonit õpilast.

Ainus viis pääseda riigi tippkõrgkoolidesse on saavutada kõrge punktiskoor. Erinevalt USA õpilastest, kellel on võimalus sooritada kõrgkooli sisseastumiseksamit mitu korda, saavad õpilased Hiinas vaid ühe võimaluse. Väljapaistva soorituse survet on suurendanud ka Hiina aeglustunud majanduskasv ja noorte seas hüppeliselt kasvav tööpuudus.

Reedel toimus eksami esimene päev. Paljud vanemad ootasid oma lapsi ärevusega kooli väravate taga. Paljud vanemad olid ka riietatud punasesse, mis on Hiina võiduvärv ja mõned hoidsid käes päevalille, mida peetakse akadeemilist edukust soodustavaks lilleks.

Võimud võtsid eksami ajaks kasutusele hulgaliselt meetmeid, et säilitada kord eksami toimumiskohtade juures. Pekingis ilmus liikluspolitsei tänavatele juba kell 6 hommikul, et vähendada liiklusvoogu Suvepalee lähedal asuva kooli ümbruses, mis on tuntud turismipaik, teatas riiklik uudisteagentuur Xinhua.

Xinhua andmetel hakkasid Shanghais taksode dispetšerkeskused nädala eest vastu võtma eksamit sooritavate õpilaste broneeringuid.