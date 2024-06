Kas valimisõhtul tabab Eestit šokk? Putinisti kantsis Ida-Virumaal on valijaskond väga aktiivne

„Mul on aimdus, et Aivo Peterson näitab märksa paremaid numbreid, kui küsitlused talle ennustasid,“ kirjutas Sihtasutuse Liberaalne Kodanik (SALK) juht Tarmo Jüristo sotsiaalmeedias. Ta on analüüsinud andmeid ning leidnud, et Ida-Viru paberhääletamise aktiivsus on oluliselt suurem kui eelmisel korral.