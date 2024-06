Marina Kaljurand: ma ei pea Palestiina riigi tunnustamist õigeks, loosung ei muuda olukorda

Kaljurand rääkis, et kuigi mõned riigid on otsustanud Palestiinat tunnustada, jääb ta eriarvamusele. „Ma ei pea seda õigeks, sest loosungi kleepimine ei muuda olukorda. Palestiina saab iseseisvaks riigiks siis, kui järgitakse kahe riigi poliitikat ja mõlemal poolel, nii Iisraelil kui ka Palestiinal on poliitiline tahe, et kaks riiki teineteise kõrval tegutsema panna, elama panna, kui mitte sõpruses ja armastuses, siis vähemalt taludes teineteist. Seda ma täna kahjuks ei näe,“ lausus eurosaadik.