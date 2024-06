Jüri Ratas: ühehäälsuse nõue on Euroopa Liidu nurgakivi, seda ei tohi kaotada

„Ma arvan, et ühehäälsus on Euroopa Liidu tänane nurgakivi. Euroopa Liit on loodud rahvusriikide liiduna. Kui me tahame midagi muud, mingit muud liitu – viis-kuus aastat tagasi räägiti kahekiiruselisest Euroopast, ma ei poolda seda,“ lausus Ratas.