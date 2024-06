Briti välisminister langes petukõne ohvriks. Petis esitles end Ukraina endise presidendina

Välisministeeriumi teatel vahetas Cameron petturiga mitu sõnumit ja sellele järgnes lühike videokõne Cameroni ja petturi vahel, kes väitis end olevat Porošenko, vahendab The Guardian.

Porošenko oli Ukraina president aastatel 2014-2019 ja on olnud prominentne isik Ukrainas ka pärast ametist lahkumist.

Politsei uuris juhtunut ja kinnitas, et tõepoolest oli tegemist pettusega, lisas ministeerium.

Välisministeeriumi selgitusel avaldati juhtum, kuna teabekeskkonnaga manipuleerimine on muutumas üha aktuaalsemaks: „Teeme selle avalikuks juhuks, kui välisministri videoga manipuleeritakse ja seda hiljem kasutatakse, ning tagamaks, et teised on sellest ohust teadlikud.“