Macron viimistleb plaani saata Ukrainasse Prantsusmaa instruktoreid

Neljapäeval teatas Macron, et Prantsusmaa annab Ukrainale oma hävituslennukeid Mirage ja, et ta on teinud ettepaneku õpetada sel suvel välja Ukraina piloote.

Lisaks ütles Macron, et tegi ettepaneku õpetada välja 4500 Ukraina sõdurit ja kinnitas, et Ukraina pinnal ei viibi hetkel ühtegi Prantsusmaa sõjainstruktorit.

„Kasutame saabuvaid päevi, et viia lõpule võimalikult suure koalitsiooni moodustamine Ukraina nõudmise elluviimiseks,“ ütles Macron ajakirjanikele. Ta tunnistas, et taotlus saata instruktoreid Ukrainasse sõdureid koolitama on õigustatud, märkides, et mitmed liitlased on andnud selleks oma nõusoleku.