INTERVJUU | Eksperdid: Euroopas on praegu väga kerge kinnistada venemeelseid vaatenurki. Kuidas Venemaa Euroopa valimisi mudib?

Sel nädalal on rahvusvahelises meedias ilmunud hulk artikleid murest, et Venemaa võib Euroopa valimisi mõjutada. Kuidas see mõjutamine välja näeb? Millised riigid võiksid olla peamine sihtmärk?

Givi Gigitašvili: Vastan suuresti Poola näitel. Eelmisel nädalal avaldasime kolleegidega artikli, milles selgitasime, kuidas Kremli-meelsed kasutasid Poola põllumeeste meeleavaldusi enda kasuks ära. Arvan, et see näide on kohane ka Euroopa valimistel, sest Kreml üritab kohe kindlasti ära kasutada liikmesriikide ühiskondlikke lõhesid.

Poolas algasid põllumeeste meeleavaldused põhjendatud ja tõsistest muredest. See oli aga viljakas pinnas, kus Venemaa sai negatiivseid emotsioone võimendada ja siis juba uusi, endale sobivaid teemasid juurde pikkida.

On olemas selline asi nagu Doppelgangeri operatsioon, mida seostatakse otseselt Venemaa võimudega ...

