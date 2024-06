Blinken sõidab Lähis-Itta, et koguda toetust Bideni rahuplaanile

„Sekretär arutab, kuidas oleks relvarahu ettepanek kasulik nii iisraellastele kui ka palestiinlastele,“ seisis välisministeeriumi avalduses. „Ta rõhutab, et see leevendaks kannatusi Gazas , võimaldaks humanitaarabi tohutu tõusu ja võimaldaks palestiinlastel naasta oma naabruskonda.“

Mitmed Lähis-Ida riigid on vahendanud läbirääkimisi relvarahu sõlmimiseks, kuid kõnelused on korduvalt takerdunud. Mõlemad pooled süüdistavad teineteist edusammude puudumises.

Välisministeeriumi sõnul avab relvarahu ka võimaluse saavutada rahu Iisraeli ja Liibanoni piiril, sest viimastel päevadel on ka Iisraeli ja Hezbollah vahel pinged kasvanud. Relvarahu seaks tingimused edasiseks integratsiooniks Iisraeli ja tema Araabia naabrite vahel, ütles ministeerium.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles kolmapäeval, et Iisrael on valmis väga tugevaks tegevuseks Põhja-Iisraelis. Tema sõnul taastab Iisrael julgeoleku piirkonnas „ühel või teisel viisil“. Detsembris ütles ta ka Hezbollah’le hoiatuseks, et Beirut muudetakse „Gazaks“, kui rühmitus alustab kõikehõlmavat sõda.