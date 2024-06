Slovakkia valijad on väsinud. Võimupartei lõikab peaminister Fico atentaadist eurovalimistel kasu

Slovakkia parteid ei teinud tänavustel eurovalimistel suuri kampaaniaid, sest aasta jooksul on need Slovakkia jaoks juba kolmandad valimised. Mullu toimusid parlamendivalimised ja kevadel presidendivalimised. Lisaks jäid eurovalimised tagaplaanile Slovakkia peaministrile Robert Ficole 15. mail korraldatud atentaadi tõttu. Pärast atentaati peatasid parteid valimiskampaaniad nädalaks ja osa parteisid tegi oma kampaanias seejärel muudatusi. Eriti paistis silma Fico partei Smer-SD, kes on proovinud kaastundega endale valimistel hääli juurde saada.

Eelmistel Euroopa Parlamendi valimistel osales Slovakkias väga väike protsent hääletajaid ja valimisaktiivsus jäi alla 23%. Slovakkia politoloogi Juraj Marušiaki sõnul olid selle aasta Euroopa Parlamendi valimiskampaaniad väga igavad juba enne Ficole korraldatud atentaati. Politoloog ütles Slovakkia väljaandele Pravda, et rahvas on valimistest väsinud. Atentaat võib Marušiaki sõnul positiivselt mõjuda eelkõige Fico enda partei valimistulemusele, mõjutades selle valijaid valimiskasti juurde tulema.

Slovakkias on europarlamendi valimiste kampaaniaks lubatud kõigil erakondadel kulutada maksimaalselt kolm miljonit eurot, aga ükski erakond ei kuluta üle poole lubatud summast. Enim kulutas Smer-SD, kes eraldas kampaania tegemisele 1,5 miljonit eurot. Opositsiooniline Progressiivne Slovakkia tegi samuti suuremaid kulutusi ja plaanis ära kasutada ligikaudu miljon eurot. Võrreldes parlamendivalimistega on need kulud üsna tagasihoidlikud, sest erinevalt parlamendivalimistest ei saa parteid riigieelarvest reklaamitoetust ja peavad kampaaniat tegema oma rahaga.