Euroopa Komisjoni hinnangul on Ukraina ja Moldova valmis alustama EL-i liitumiskõnelusi

„Kinnitame, et komisjoni poolel leiame, et kaks riiki on kõik sammud täitnud,“ ütles komisjoni pressiesindaja Ana Pisonero, vahendab Reuters.

„Otsus on nüüd liikmesriikide kätes – nende ülesanne on võtta vastu läbirääkimiste raamistik,“ ütles ta. „Kui see samm on tehtud, on EL-i eesistuja eesõigus kutsuda kokku valitsustevaheline konverents, et ametlikult läbirääkimiste algust tähistada,“ lisas Pisonero.