„PÄEVAKORD“ | Eurovalimiste suur küsimus – Reformierakond või Isamaa?

Europarlamendi valimiste kampaaniates seekord keskset diskussiooniküsimust ei tekkinud, tõdesid „Päevakorra“ saates Eesti Ekspressi ajakirjanikud Greete Lehepuu ja Urmas Jaagant ning Maalehe peatoimetaja Hindrek Riikoja.

Jaaganti sõnul on meediamajad küll kõvasti pingutanud, et teha selgeks, mis on kandidaatidel vahet, mis on nende ideed. „Aga üldist aruteluteemat, mis europarlamendivalimistega haakuks, ei ole. Sõda Ukrainas on küll keskne küsimus ja see mõjutab ka valimistulemust, aga tiksub siiski taustal ja pole debatti tekitanud,“ ütles ta.

Riikoja arvates tasub tähele panna, et mujal Euroopas on teisi teemasid, mis julgeolekust rohkem kõneainet pakuvad. „Neis on migratsiooniteema palju suuremalt üleval. Keskmise eurooplase jaoks on see olulisem kui sõda Ukrainas,“ märkis ta. „Ja miks me üldse ootame, et need valimised peaksid Eesti inimesi kuidagi erutama? Väga palju üle 30 protsendi pole Eestis valimisaktiivus eriti olnud.“

Lehepuu tõdes, et ta oleks oodanud, et julgeolekuteema tõttu need valimised siiski kõnetaks Eesti inimesi varasematest kordadest rohkem.

„Päevakorra“ osalised tegid ka oma ennustused:

Mis partei valimised võidab?

Kuidas jaotuvad mandaadid erakondade vahel?

Kas Keskerakond saab mandaadi?

Kas Parempoolsed võidavad Eesti 200?

Kas Jüri Ratas võidab Riho Terrast?

Kes on tulemuselt Reformierakonna nr 2?

Kes kuidas ennustas, kuula saatest!

„Päevakorras“ veel:

Kui palju bussipiletid maksma hakkavad?

Kas teeme kõik vabatahtlikult oma pangakontod riigile avalikuks?

Kristina Kallas tahab taas Eesti 200 päästma minna.

Taskuhäälingusaade „Päevakord“ on iganädalane Delfi Meedia ajakirjanike Greete Lehepuu (Eesti Ekspress), Urmas Jaaganti (Eesti Ekspress) ja Hindrek Riikoja (Maaleht) arvamussaade, milles analüüsitakse mööduva nädala põletavamaid poliitilisi ja ühiskondlikke jututeemasid. Kuula meid ka Delfi Tasku äpist!

Jälgi meid ka säutslas!