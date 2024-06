Kas Tsahkna soovib Eesti 200 juhina jätkata? „Ütlesin meie üldkogu eel, et võtan selle vastutuse üheks aastaks“

„Aasta tagasi ta ei olnud nõus ja me leppisime kokku, et ma võtan selle koorma enda õlgadele eelkõige seetõttu, et Eesti 200 peab nüüd näitama ka valijatele, et oleme võimelised valitsuses oma programmi ja poliitikat ellu viima ja selles suhtes oleme seda väga edukalt teinud,“ rääkis Tsahkna. Ta lisas, et kui keegi otsustab sügisel kandideerida, siis on tal selle üle ainult hea meel.