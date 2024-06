Hiina kuulsaim kosk osutus võltsinguks. Ametniku sõnul taheti vaatepilti vaid pisut ilustada

Sel nädalal Hiina sotsiaalmeediasse postitatud video viitas sellele, et Yuntai kose allikas ei pruugi olla nii loomulik, kui Yuntai Mountain pargi külastajad arvasid.

Turismipargi juhtkond vastas videole, öeldes, et kosk ei ole aastaaegadest tingitud muutuste tõttu alati kõige ilusam ja nad tegid kuival hooajal „väikese paranduse“.

Selle sammu eesmärk oli „rikastada külastuskogemust“ ja muuta „reis väärtuslikuks“ neile, kes on pika tee läbinud, kirjutas juhtkond Hiina sotsiaalmeediaplatvormil Weibo.

Pargi juhtkond avaldas ka tänu tähelepanu eest, lubades, et kosk tervitab sel suvel külalisi „kõige täiuslikumal ja loomulikumal kujul“.

Lisaks kinnitasid pargiametnikud Hiina televisioonile, et kaljuseina ehitatud torust voolav vesi on allikavesi ja see ei kahjusta loodusmaastikku.