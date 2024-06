Finantseksperdid selgitavad, kui suur ülesanne riigieelarve kordategemise näol valitsusel ees ootab

Eile otsustas riigikogu rahanduskomisjon saata kaua oodatud lisaeelarve esimesele lugemisele. Rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann (Reformierakond) märkis Ärilehele, et eelnõu näeb ette valitsussektori puudujäägi vähendamise sel aastal alla 3 protsendi SKP-st Euroopa Liidu eelarvereeglite täitmiseks.

„Kokkuhoidu panustavad kõik ministeeriumid, võimaluse korral kaasates ka oma allasutusi ja sihtasutusi, ning hoiavad kokku peamiselt oma tegevus- ja majapidamiskuludest. Ministeeriumide kokkuhoiu summa on suurusjärgus 50 miljonit,“ viitas Akkermann eelnõus toodud andmetele. Ta lisas, et eelnõu on kavas menetleda kiireloomulisena. Lisaeelarve aitab hoida riigi rahandust jätkusuutlikul rajal.