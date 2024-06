Kert Kingo kohtusaalis: uurimisasutustel pole pädevust kuluhüvitistega tegeleda

Kingo selgitas täna kohtusaalis, et kui ta 2019. aastal riigikogu liikmeks sai, läbis ta uutele liikmetele mõeldud infotunnid. Ühes sellises tutvustati ka kuluhüvitistega seonduvat. Sealt võttis ta kaasa teadmise, et õigusabiteenuse osutamisel tuleb arvetele märkida, et tegemist on õigusabiteenusega, aga mitte kohtuasjade numbreid. „Iga riigikogu liige sisustab ise ja saabki ainult ise sisustada, mis on tema tööga seotud,“ meenutas ta.