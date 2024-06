Koalitsioon soovib vähem kui kahe nädalaga veel mitu olulist eelnõu riigikogus vastu võtta

Reformierakonna fraktsiooni esimehe Erkki Keldo sõnul on kindlasti vaja vastu võtta valitsuse negatiivne lisaeelarve, mootorsõidukimaks ning erinevad riigilõivud ja trahvimäärad. „Need, millel on kolmandad lugemised järgmine nädal, need kindlasti jõuame, aga lisaeelarve tuleb alles esimesele lugemisele järgmine nädal, siis sellele on kindlasti vaja ühte täiendavat istungit, võib-olla ka kahte,“ rääkis Keldo.