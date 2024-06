Venemaa justiitsministri asetäitja: LGBT-inimestest saavad kergesti soolise ekstremismi ja geinatsionalismi kandjad

„LGBT-kogukond – need tegelased kaasatakse kergesti ekstremistlikku tegevusse ja neist saavad vastavate ideoloogiliste skeemide ja erinevate soolise ekstremismi ja geinatsionalismi vormis ekstremistlike nähtuste kandjad. Kogu see tegevus sisaldab üleskutseid avalikule soosõjale. Nii lubas kõigi olemasolevate materjalide ja tõendite analüüs Venemaa justiitsministeeriumil jõuda järeldusele, et rahvusvahelist LGBT-kogukonda ühendav alus on ideoloogia, mis purustab Vene ühiskonna moraalsed tugisambad,“ lausus Sviridenko, vahendab Meduza.