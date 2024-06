VIDEO | Zelenskõi kohtus Normandia dessandi aastapäeval 99-aastase USA veteraniga, kes nimetas teda rahva päästjaks

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi kohtus Prantsusmaal Normandia dessandi 80. aastapäeva tähistamisel USA veterani Melvin Hurwitziga, kes ütles Zelenskõile, et ta on „rahva päästja“. Zelenskõi vastas, et Hurwitz ja teised Teise maailmasõja veteranid päästsid Euroopa.