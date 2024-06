Venemaa vahistas Šveitsi vabaühenduse prantslasest nõuniku. Macron: mitte mingil juhul ei tööta ta Prantsusmaa riigi heaks

Šveitsis tegutsev mittetulundusühing Humanitaardialoogikeskus (HD) teatas, et on teadlik 47-aastase Laurent Vinatier’ kinnipidamisest. Viimane töötas organisatsioonis Venemaa ja Euraasia asjade nõunikuna. Macron kinnitas tema kinnipidamist ja eitas, et Vinatier töötas Prantsusmaa riigi heaks, vahendab Reuters.