FOTOD KOHTUST | Mark Jakob Jakson mõisteti aastateks vangi. Otsuse võttis ta vastu naerusuiselt

Kohtunik Andra Sild ütles, et süüdistatava süü leidis tõendamist. Seda tunnistajate ütluste ja videosalvestiste põhjal. Mark Jakobi kohtus esitatud versiooni pidas kohus ebausaldusväärseks.

Küll lisas Sild, et kohus ei nõustunud täielikult sellega, et kuriteo ajendiks oli pelgalt armukadedus (Oliver Nääsi väide – toim). Kohtunik tõi välja, et motiiviks oli ka Mark Jakobi loomus – agressiivsus ja teiste inimeste seisukohtadega mittearvestamine.