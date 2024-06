Havannasse saabub järgmisel nädalal neli Vene sõjalaeva

Kuuba välisministeerium teatas, et laevad viibivad Havannas 12.-17. juunil. Märgiti, et ühegi laeva pardal ei ole tuumarelvi, ja rõhutati, et nende kohalolu ei kujuta endast regioonile ohtu, vahendab Associated Press.

Päev varem teatasid USA ametiisikud, et Washington on jälginud Vene sõjalaevu ja -lennukeid, mida oodatakse Kariibi merele õppustele. USA esindajate sõnul on see õppus osa Venemaa laiemast vastusest USA toetusele Ukrainale.

USA ametnike sõnul on Venemaa sõjaline kohalolek märkimisväärne, aga mitte murettekitav. Samas leiab see aset pärast seda, kui Venemaa president Vladimir Putin lubas asümmeetrilisi samme vastuseks sellele, et Ukrainal on lubatud kasutada lääne relvi rünnakuteks Venemaa territooriumil.

Kuuba välisministeerium teatas, et saabuvad Vene laevad on fregatt Gorškov, tuumaallveelaev Kazan, tanker Pašin ja puksiir Nikolai Tšiker.

Laevade saabumisel Havanna sadamasse teeb üks laev 21 aupauku Kuuba tervituseks, millele vastab Kuuba revolutsiooniliste relvajõudude suurtükivägi.