Neljapäeval, 6. juunil anti häirekeskusele teada, et 31-aastane Kaspar lahkus päev varem enda kodust Jõgevamaal Torma alevikus ja pole siiani koju naasnud. Telefoni mehel kaasas pole.

Kaspar on 180 cm pikk, kõhna kehaehitusega ning tal on lühikesed blondid juuksed. Mehel on seljas tumesinist värvi ruuduline särk, jalas beeži värvi lühikesed püksid ja mustad jalanõud.