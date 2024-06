Lasnamäe Linnaosa Valitsus alustab taaskord rotitõrjega linnaosas

Lasnamäe linnaosa valitsus, lähtudes elanike pöördumistest, tegeleb juba mitmeid aastaid rotitõrjega. Rotid on oluline osa meie looduskeskkonnast ja neil on oma kindel roll, kuid kui nende populatsioon kasvab liiga suureks ja muutub elanike jaoks häirivaks, tuleb paraku kasutusele võtta karmimad meetmed ja tegeleda deratiseerimisega.

Linnaosavalitsus pöörab tähelepanu asjaolule, et kõik paigaldatavad tõrjekastid on tervena ohutud nii inimestele kui ka pisematele loomadele, nagu näiteks siilid ja väikesed koerad. Lisaks on iga kast eraldi märgistatud ilmastikukindla infolehega, et välistada mürgi sattumist loomade või inimeste kätte. Aga siiski, vältimaks ebameeldivusi, peaksid elanikud ise olema tähelepanelikumad, eriti lemmikloomadega jalutades.

Kõige parem viis rottide vastu on ennetus. Rottide arvukus on sageli seotud inimtegevusega. Mida vähem on prügi tänavatel, lahtiseid ja auklikke prügikonteinereid, seda vähem tõenäoline on, et rotid asuvad sellesse kohta elama.