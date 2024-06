JULGEOLEKUOHT | Eesti idapiiri seireseadmete hankele kvalifitseerus Hiina firma

Politsei- ja piirivalveamet (PPA) on kahvlis. Nimelt on nad kuulutanud välja hanke „Eesti Vabariigi idapiiri lõikude 4–6 valve- ja seireseadmete paigaldamine ning valguskaablite puhumine“, kuhu praegu on kvalifitseeritud neli ettevõtet. Neist üks koos alltöövõtjaga. Need ettevõtted on AS G4S Eesti, Cybernetica AS, Hansavalve OÜ koos alltöövõtja BK Eesti OÜ-ga ning Optimus Systems AS.