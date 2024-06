ERR: kaitseministeerium lükkab laskemoona ostmiseks muid kulutusi edasi

„See on erakordselt suur summa. Teiseks kaudtulevõime täiendamine. Meil on tulemas kaks liikursuurtüki pataljoni, selle arengukavaga tuleb ka kolmas. Kolmas valdkond, mis oli tugevalt fookuses, oli olukorrateadlikkus, luure ja sihtmärgistamise võimed. Lähtekoht nendeks valikuteks oligi see, mis annab sõjaliselt kõige suuremat efekti,“ selgitas ministeeriumi kaitseplaneerimise asekantsler Tiina Uudeberg ERRile.