Maakonnaliinide piletihindade piirmäärad kerkivad

Uues määruses on piletite piirhinnad 30 protsenti kõrgemad kui praeguses määruses. Uus määrus sätestab, et maakondlikel bussiliinidel on ühe korra sõidupileti ja poolteist tundi kehtiva sõidupileti kõrgeim hind 10 eurot, ööpäevapileti maksimumhind on 20 eurot ning 30 päeva pileti ülempiir on 150 eurot. Kaugliini kõrgeim piletihind on 25 eurot. Uue määrusega lisandub ka uus piletiliik ehk viie päeva pilet.

Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi ühistranspordi osakonna juhataja Andres Ruubas selgitas ERR-ile, et muutunud ühistranspordiseadus korrastas piletihindade kehtestamise süsteemi. See tähendab, et nüüd paneb ministeerium esmalt määrusega paika bussipiletite piirhinnad ja selle raames kehtestatakse eraldi ministri käskkirjaga lõplik piletihind.

Siiski rõhutas Ruubas, et lõplikud piletihinnad praegu ei muutu. „Täna seda otsust ei ole, et piletihinnad tõusevad kõrgemale. Täna on otsus see, et korrastati struktuuri, piletihindasid tõsta plaanis ei ole, aga ei saa välistada, et seda tulevikus tehakse,“ lausus Ruubas.