New York kavatseb tühistada Trumpi relvaloa

New Yorgi politseijaoskonna allikad ütlesid USA meediaväljaannetele, et nad on lõpetamas juurdlust, mille tõenäoline tulemus on relva omamise keeld endisele presidendile. New Yorgi politsei ei ole juhtumit avalikult kinnitanud, vahendab BBC.

Nii New Yorgi osariigi seadus kui ka laiem föderaalseadus keelab tulirelva omamise isikutel, kellel on süüdimõistev kohtuotsus. Trumpist sai eelmisel nädalal esimene president USA ajaloos, kes on kriminaalkorras süüdi mõistetud.

Trump on nimetanud kohtuotsust „häbiasjaks“ ja teatas, et ta kavatseb otsuse edasi kaevata. Karistuse määr avaldatakse 11. juulil toimuval istungil.

Politseiallikad ütlesid New York Timesile, et eelmise aasta aprillis, kui Trumpile esitati kriminaalasjas süüdistus ja tema relvaluba peatati, andis ta ametnikele üle kaks oma relva. Kolmas tulirelv viidi väidetavalt Floridasse, kuid pole teada, kas see relv on endiselt tema valduses.

Trump on olnud tulihingeline relvaomanike õiguste eestkõneleja. Veebruaris osales ta relvaõiguste kaitsmise rühma National Rifle Associationi üritusel, kus ta kirjeldas end kui „parimat sõpra, kes relvaomanikel Valges Majas kunagi olnud on“.