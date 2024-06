Mehhikos suri mees esmakordselt inimest nakatanud linnugripi tüve tõttu

WHO kolmapäevases teates öeldi, et pole selge, kuidas inimene nakatus. „Kuigi antud juhul pole viirusega kokkupuute allikas praegu teada, on Mehhikos kodulindudel esinenud A(H5N2) viiruseid,“ teatas WHO.

Teadlased on valvsad viiruse muutuste suhtes, sest see võib anda märku viiruse kohanemisest, et inimeste seas kergemini levida. Kuid WHO kinnitas, et praegune linnugripiviiruse oht Mehhiko elanikkonnale on madal.