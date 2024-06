VILJA KÜSIB | Riina Sikkut: sügisel võin teha alkoholiaktsiisi kiirema tõstmise ettepaneku

No vaat, siis jõuamegi tagasi sellesse kuue-seitsme aasta tagusesse aega. Järsku aktsiisitõusu valitsusel praegu plaanis ei ole. Kui sügisene prognoos näitab, et inflatsioon ja palgatõus on oodatust suurem, siis on minu seisukoht kindlasti, et alkohol ei peaks muutuma suhteliselt odavamaks.

Praegu on valitsuses kokku lepitud alkoholiaktsiisi lauge tõstmine, kindlustamaks, et alkohol ei muutuks odavamaks võrreldes teiste kaupadega.

Elu on ebaõiglane, aga see ei ole kellelegi üllatus, ka mitte poliitikutele. Loomulikult vastutab terviseminister alkoholipoliitika eest, seda tegi ka Jevgeni: rakendas reklaamipiiranguid, pani alkoholi poes eraldi seina taha. Need olid tõenduspõhised sammud, mida arenenud riigid rakendavad, et jõuda ühiskonnas alkohilist põhjustatud kahjude madalamale tasemele. Nii et Ossinovskile ei saa tema tegevust kuidagi ette heita. Avalik pahameel tuli aktsiisipoliitika pärast, aga see oli valitsuse ühine otsus. Sellest kogemusest on kõik järgmised valitsused õppinud.

Eestis kasvab alkoholitarbimine ja kahjud on suured, niisiis ei saaks ma ei saaks kuidagi vastata, et täiendavaid meetmeid ei ole vaja või et pole tarvis arutada, kas need ühiskonnale on vastuvõetavad. Eestis kipuvad need diskussioonid olema äraspidised. Näiteks tundub, et metsa loomulik olek on olla raiutud ja põhjendada tuleb seda, kui me ei raiu. Alkoholi puhul tundub, et inimese loomulik olek on joomine ning iga piirangut tuleb hästi põhjendada, kinnitada, et majanduslikku kahju ei teki. Aga tegelikult on inimese loomulik olek terveolemine.

Limonaadimaksu kasu rahva tervisele usute ehk ainult teie. Lihtsalt eelarveauk tahab lappimist. Pealegi, maksu alla lähevad ainult magusad joogid, aga mitte suhkur. See on ju silmakirjalik?

Ei. Magusate jookide maksu kohta oleme saanud ka palju positiivset tagasisidet. Laste ülekaalulisus on probleem, mina selle otsuse suhtes kriitiline ei ole. Loodan väga, et 2026 rakendub magusa joogi maks.

Kokkulepe peaks olema pikaajaline ja tõus lauge, mitte ühekordne ja järsk. Muidu on reaktsioonid ebasoovitavalt tugevad. Tasakaalukust tuleb hoida, järjepidevus on oluline.

Aga see on juba praegu nii, nagu te kirjeldate.

No vaat, miks ei võiks siis aktsiisi tõsta, seda enam, et riigil on hirmsasti raha vaja?

See on üks suur paradoks: toiduained on kallinenud, aga alkohol mitte, just kange alkohol. Tõepoolest, 2019 otsus on rahva tervisele palju kahju teinud. Veerandi võrra langetatud alkoholiaktsiisi mõju tunnetame siiamaani.

Järsk aktsiisitõus ei pruugi anda tulemust, mida soovime. Oluline on kindlustada pikaajaline trajektoor: et alkohol ei muutuks odavamaks. Kui vaatame viimast kümmet aastat, siis saab inimene keskmise palga eest varasema 60 liitri viina asemel 90 liitrit.

Nüüd on meil andmed ka Läti ja Leedu kohta, nende poliitika on viimastel aastatel oluliselt muutunud. On lühendatud müügiaegu, pühapäeval lõpeb müük viie-kuue ajal, Leedus vist isegi kell kolm. Leedus tohib alkoholi osta alates 20. eluaastast. Läti arutab vanusepiiri tõstmist 20ni kange alkoholi puhul. Mida meie teeme? Eelmisel nädalal valmis mõjuanalüüs. Uuel nädalal tulevad tarbimisandmed ja alkoholisurmade andmed. Sügisel on võimalik teha aktsiisipoliitika otsused.

Toidutootjad eelistavad, et reeglid oleks kõigile ühesugused, nii et ka tootjad on ise teinud laiema suhkrumaksu rakendamise ettepaneku. Rahvusvahelist kogemust tuleb juurde ja me võime seda arutelu edasi pidada. Magusa joogi maks on Eestis praegu tervise seisukohalt mõistlik.

Maksupoliitikas on administratiivne pool ja rakendamise lihtsus ka tähtis. Igas tootes suhkrukogust mõõtma hakata, maksuastet välja arvutada – meil ei ole head teadmist, et niimoodi suhkrut maksustada. Limonaadiga on olemas rahvusvaheline kogemus, sellega on järelevalveliselt lihtsam. Limonaad on ka selgesti selline osa toidulauast, mida mitte kellelgi vaja ei ole. Igaüks võib vähendada limonaadi tarbimist, nagu saab vähendada alkoholitarbimist. Ei saa anda soovitust loobuda teatud toiduainerühmade tarbimisest, süsivesikud on toidupüramiidi osa – aga limonaad mitte. Suhkrumaks teeks kogu toidukorvi kallimaks. Arvestades kiiret hinnatõusu ja inimeste toimetulekuraskusi ei ole see võimalik.

Eelarve puudujäägi katmiseks ei ole mõtet limonaadimaksu rakendada. See ei aita. See ei paranda eelarvepositsiooni. Seda on mõtet teha rahvatervise sihiga. Eelarve mahtumiseks kolmeprotsendilise miinuse piiridesse on tarvis hoopis suurema mõjuga otsuseid. Automaks on üks selliseid, aga tulu on vaja veel suuremas mahus.

Valikuid tehakse alkoholipoliitika rohelise raamatu alusel, mis on valminud eri osapoolte koostöös. Rohelist raamatut uuendamine. Nii olemasolevad analüüsid kui ka järgmisel nädalal tutvustatavad andmed on sisendiks, mille põhjal otsustada ja tutvustada samme, mida Eestis on mõistlik ette võtta.

Tubakareklaam on keelatud, ei kukkunud sellest taevas maa peale. Miks ei võiks alkoholireklaami ära keelata?

Põhimõtteliselt võiks. Millegipärast kohtleme alkoholi ja tubakat erinevalt, kuigi see ei pea niimoodi olema. Mõlemad tekitava sõltuvust, mõlemal on lai ühiskondlik mõju. Reklaami üle on arutletud, kuid see, mis andmetest silma torkab, on müügikohtade arvu kasv. Kümne aasta jooksul on 40 protsenti müügikohti juurde tekkinud. Alkoholipudeli kättesaamiseks kulub inimesel kümme minutit.

Põhimõtteliselt võib ju igaüks oma viinapoe püsti panna?

Võib. Siin erineme naabritest. Kuskil ei ole toimunud sellist müügikohtade arvu suurenemist, loomulikult mõjutab see tarbimist. Üks soovitus ongi piirata müügikohtade hulka, seda saaks teha litsentsisüsteemi kaudu. Litsentse võiks jagada kohalik omavalitsus.

Mis te ise arvate, kas võiks alkoholireklaami keelata?

Alkoholipoliitikas ei ole ühte lahendust. Oluline on meetmete tasakaal. Reklaamipiirangud võivad näiteks jääda endiseks, kui läheme üle litsentsisüsteemile või lõpetame müügi õhtul kell kuus, mitte kell kümme. Kui meetmete ring on laiem, siis saavutame mõju ilma suuremate piiranguteta. Noortele on alkohol ikkagi kättesaadav, nii et järelevalvelist tööd on ka vaja.

Noored enam sigarette nii väga ei tõmbagi, sest need haisevad ja suitsupakid on rõvedad. Veipimine aga on võtmas epideemia mõõtmeid. Kuidas sellega tegelete?